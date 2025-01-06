لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"القومي للمرأة" يهنئ البابا توضراوس بعيد الميلاد المجيد

09:03 م الإثنين 06 يناير 2025

''القومي للمرأة'' يهنئ البابا توضراوس بعيد الميلاد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات، بخالص التهاني إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن خالص تهانيها وأصدق تمنياتها لقداسة البابا توضراوس الثانى وجميع الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد داعية الله أن يعيد هذه المناسبة على قداسته وشركاء مصرنا الحبيبة بوافر الصحة ودوام التوفيق وعلى وطننا الغالي بالأمن والرخاء والاستقرار.

وأكدت رئيسة المجلس أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى السابع من يناير من كل عام يرسخ ويؤكد المحبة والترابط والتآخي بين شركاء الوطن الواحد.

القومي للمرأة عيد الميلاد البابا تواضروس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد: ستظل مصر دومًا منارةً للتعايش
* بعد انتشاره في الصين.. كل ما تريد معرفته عن فيروس HMPV
بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح