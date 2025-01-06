"القومي للمرأة" يهنئ البابا توضراوس بعيد الميلاد المجيد

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات، بخالص التهاني إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن خالص تهانيها وأصدق تمنياتها لقداسة البابا توضراوس الثانى وجميع الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد داعية الله أن يعيد هذه المناسبة على قداسته وشركاء مصرنا الحبيبة بوافر الصحة ودوام التوفيق وعلى وطننا الغالي بالأمن والرخاء والاستقرار.

وأكدت رئيسة المجلس أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى السابع من يناير من كل عام يرسخ ويؤكد المحبة والترابط والتآخي بين شركاء الوطن الواحد.