اتحاد القبائل: التوافد الشعبي على معبر رفح يجسد حالة الاصطفاف خلف القيادة

كتب-عمرو صالح:

أعرب اتحاد القبائل والعائلات المصرية عن تقديره العميق لحالة التوافد الشعبى من المصريين على معبر رفح الحدودى مع قطاع، وذلك لتأييد موقف القيادة المصرية الرافض لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد اتحاد القبائل والعائلات المصرية، أن التوافد الشعبى على معبر رفح يأتي ليجسد حالة الاصطفاف خلف القيادة السياسية لحماية مقدرات الأمن القومى المصرى كما يعد رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني الشقيق الذي صمد على أرضه لعقود طويلة في وجه الاحتلال، وأيضا حقه الثابت وغير القابل للتصرف في العيش بحرية وكرامة على أرضه التاريخية واستعادة كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد اتحاد القبائل والعائلات المصرية على أن مصر – قيادة وشعبا- كانت وستظل عونا للأشقاء الفلسطينيين تقف الى جانبهم في مواجهة كل التحديات، لتؤكد للعالم أجمع أن الفلسطينين ليست قضية يساوم عليها بل هي حق مقدس لن يسقط بالتقادم أو بالمساومات.

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