إقبال كثيف على "سوق اليوم الواحد" في بلبيس ومنيا القمح بسبب الأسعار المخفضة

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قيام وتنظيم "سوق اليوم الواحد"، اليوم الأربعاء، بمدينتَي بلبيس ومنيا القمح، بالتعاون بين محافظة الشرقية والغرفة التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركات القطاع الخاص وكبار التجار، حيث تُطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنةً بالأسواق، بهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وبتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعميم مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بجميع المحافظات.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية في إقامة هذه الأسواق والمعارض، وتقديم منتجاتها بجودة عالية وأسعار مناسبة؛ مما يُسهم في تحقيق التوازن بالسوق المحلية،موجهًا الشكر إلى القائمين على تنظيم هذه الأسواق من الجهات التنفيذية والغرفة التجارية، مؤكدًا أن الجهود المشتركة تُسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأسواق شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، الذين أبدوا رغبتهم في استمرار هذه المبادرة بشكل دائم؛ لما توفره من سلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، وأكد أن كل الأجهزة التنفيذية تبذل جهودًا مكثفة لضمان نجاح هذه المبادرات وتقديم كل صور الدعم الممكنة للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة أن "سوق اليوم الواحد" توفر تشكيلة واسعة من السلع الغذائية؛ مثل الزيت والسكر والمكرونة والأرز والسمن ومنتجات الألبان والجبن والبقوليات والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه هي المرة الثانية عشرة على التوالي التي تتم فيها إقامة "سوق اليوم الواحد" على مستوى محافظة الشرقية، مؤكدًا أنه سيتم تعميم المبادرة على جميع مراكز المحافظة؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مع استمرار المتابعة لضمان جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المخفضة.