مزاد علني.. طرح معرض ومحلات وشقق للبيع والإيجار بالقاهرة -مستند

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات، إدارة التعاقدات بمحافظة القاهرة، عن طرح حق استغلال معارض لعرض منتجات الفواخير وقاعة متعددة الأغراض وبوفيه وثلاجات تبريد ومحلات خدمات ومحل فاكهة وساحة انتظار بسوق العبور وبيع وحدات سكنية بمساحات وأحياء مختلفة، بالمزاد العلني.

وبحسب نص الإعلان، حصل مصراوي على نسخة منه، يتم طرح ما يلي:

1- حق الاستغلال الشهري لـ 40 معرضًا لعرض منتجات الفواخير بنطاق حي مصر القديمة لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد بمساحة تقريبية 12 و16 مترًا مربعًا.

2- حق الاستغلال الشهري لقاعة متعددة الأغراض بحديقة دار العلوم لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.

3- حق الاستغلال الشهري لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد لبوفيه حي الزاوية الحمراء.

4- حق الاستغلال الشهري لثلاجات ومحل فاكهة ومحلات خدمات وساحة انتظار بسوق العبور وبيانهم كالتالي:

- طرح حق استغلال شهري لعدد 12 ثلاجة تبريد لمدة 10 سنوات غير قابلة للتجديد.

- طرح حق استغلال شهري للمحل رقم 327 (عنبر 9) بنشاط فاكهة بمساحة 135 م2 لمدة 10 سنوات غير قابلة للتجديد.

- طرح حق استغلال لعدد 4 محلات خدمات لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.

- طرح حق استغلال لساحة انتظار (أمام معرض سيارات أبو غالي) بسوق العبور بمساحة تقريبية 430 م2 لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد.

5- بيع 5 وحدات سكنية بمساكن المطرية ومساكن عين شمس بمساحات تتراوح بين 40 و62 و72 م2 بتشطيبات ضعيفة وضعيفة جدًا.

ومن المقرر عقد جلسة المزاد يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2025 الساعة 12 ظهرًا بنادي شرطة القاهرة بعابدين.

وتطلب كراسة الشروط بها التفاصيل من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة القاهرة.

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