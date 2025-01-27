السيرة الذاتية للمهندس محمود الجمال عضو لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، والمقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي السيرة الذاتية المهندس محمود يحيى الجمال والتي جاءت كالتالي:

* المهندس / محمود الجمال هو رجل أعمال ذو خبرة واسعة تمتد لأكثر من 40 سنة في مجال العقارات.

* أسس وأدار العديد من الشركات الناجحة في هذا القطاع والمتخصصة في تطوير المشاريع العقارية التجارية والسكنية بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية ويتمتع بقدرة فائقة على تحديد الفرص السوقية وتحليل الاتجاهات العقارية مما ساعده على تحقيق نجاحات كبيرة في السوق المحلي والدولي.

* يسعى دائماً إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تواكب تطورات السوق وتلبي احتياجات العملاء، ويؤمن بقوة العمل الجماعي وأهمية بناء علاقات طويلة الأمد مع الشركاء والعملاء لتحقيق النجاح المستدام.



الخبرات المهنية:

* تخرج من مدرسة العائلة المقدسة الجزويت وحاصل على بكالوريوس من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

* شغل الرئيس التنفيذي لشركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة جى للتنمية العقارية، ورئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار السياحي والعقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة جلالة للاستثمارات السياحية.

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