إعلان

مجلس النواب يحيل اتفاقيتين للجان النوعية

11:41 ص الأحد 26 يناير 2025

الدكتور حنفي جبالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، وهما*

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

اقرأ أيضا:

من القديم للجديد.. أسرع الطرق لتغيير ملكية عداد الكهرباء في 2025

أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

حنفي جبالي مجلس النواب جمهورية مصر العربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زوار معرض الكتاب يكتبون أسماءهم بالخط العربي داخل جناح الأزهر

إعلان

إعلان

قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟
ترامب يعلن خطة "تطهير غزة" ويدعو مصر والأردن لاستقبال سكان من القطاع