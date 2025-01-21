العمل: "التنظيم والإدارة" وافق على شغل 46 وظيفة قيادية داخل الوزارة

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على شغل 46 وظيفة قيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها".

وقال وزير العمل محمد جبران في تصريحات، إن الاستعدادات جارية الآن للبدء في تنفيذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وأوضح أنه سوف يتم الإعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتتنظيم والإدارة، وستقوم الوزارة بنشر تفاصيل الإعلان، وشروط التقديم، فور نشرها على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك خلال أيام.

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