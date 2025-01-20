حزب "مستقبل وطن" يشيد بالدور المصري في وقف إطلاق النار بغزة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توجَّه حزب مستقبل وطن بعميق شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدور الذي لعبته مصر تحت قيادته في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمَّن الحزب الجهود الاستثنائية التي بذلتها مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأكد الحزب أن مصر عملت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، وعبر مسارات سياسية ودبلوماسية وأمنية وإنسانية، على مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسريا، وتصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن جهودها الحثيثة من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإعادة طرح القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، في اتجاه تأسيس قوة دفع دولية، تفضي إلى تسوية نهائية للصراع.

كما أكد الحزب على قناعة تامة، أن مصر التي أرست قواعد السلام بالمنطقة، لم ولن تتخلى عن دورها المحوري من أجل الوصول إلى السلام الشامل القائم على العدل، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

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