بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد أبو بكر:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بمقر مجلس الوزراء.

يأتي المؤتمر الصحفي في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات الجديدة.

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