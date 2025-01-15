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تصدير الخيول والصحة الحيوانية.. تفاصيل استقبال "الخدمات البيطرية" وفدَ زراعة الأردن

04:56 م الأربعاء 15 يناير 2025
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كتب- أحمد السعداوي:

استقبلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من قيادات وزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يمثلهم د.أحمد القرعين، مدير مديرية الإنتاج الحيواني، والدكتور عبد الرحمن بكر مدير مديرية البيطرية والصحة الحيوانية، والدكتور رائد الشيخ مديرية زراعة عمان، والمهندس محمد الخواجة مديرية الإنتاج الحيواني، والمهندس أحمد العواجي وحدة الرقابة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية المصرية- الأردنية المشتركة التي عقدت في القاهرة نهاية ديسمبر الماضي، برئاسة وزيرَي الزراعة في البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور مجلس إدارة الجمعية المصرية التعاونية لتربية الخيول العربية وبعض قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال د.ممتاز شاهين، رئيس الهيئة، إن الاجتماع بحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات البيطرية والصحية العامة، والتحاور مع الأشقاء الأردنيين في كل مجالات الطب البيطري.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبَين في مجالات الصحة الحيوانية وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير الخيول وتذليل العقبات ونقل الخبرات المصرية الخاصة بخلو مصر في ملفات الخلو من بعض أمراض الخيول؛ ومنها (أنيميا الخيل- الرعام- زهري الخيول- طاعون الخيل)، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف شاهين أن الاجتماع بحث أيضًا التعاون في مجال التدريب للأشقاء الأردنيين، ورحَّبَتِ الهيئة بتقديم خبراتها في كل مجالات الطب البيطري والحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لتعزيز أواصر التعاون بين الهيئة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بما يحقق المصلحة المشتركة ويُسهم في تطوير القطاع البيطري في البلدَين.

الخدمات البيطرية زراعة الأردن وفد زراعة الأردن
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