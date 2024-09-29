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رمضان عبد المعز: 3 أمور ترضي الله و3 أمور يكرهها

06:41 م الأحد 29 سبتمبر 2024

الشيخ رمضان عبد المعز

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كتب- حسن مرسي:

شدد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، على أهمية الاعتدال في حياتنا اليومية، قائلاً: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا لولاه أموركم، هذه هي الأسس التي يجب أن نبني عليها حياتنا".

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "أما الأمور التي يكرهها الله فهي: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، لذا، علينا أن نتجنب الإسراف، وأن نكون معتدلين في كل جوانب حياتنا، فالاعتدال هو خير الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 'كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا'، لكن في إطار من غير إسراف ولا مخيلة".

وأشار إلى أهمية الصدقة، حيث قال: "الصدقة لها مكانة عظيمة في حياتنا، ويجب علينا أن نتذكر أن ما لدينا من فضل هو نعمة يجب أن نتشاركها مع الآخرين، من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له".

وتابع: "في سورة الفرقان، وصف الله عباد الرحمن بأنهم الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فهذا هو الاعتدال الذي نحتاجه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبًا'، أي أننا نأكل لنعيش، وليس العكس".

الشيخ رمضان عبد المعز أمور ترضي الله برنامج لعلهم يفقهون الصدقة
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