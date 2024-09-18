موجة حارة لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تُعلن درجات الحرارة والظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد حالة من الاستقرار في خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن الحرارة تبدأ في الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت غانم، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بجانب امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزء من أشعة الشمس.

وتابعت: نتيجة لهذه الظواهر الجوية يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع وجود بعض الارتفاعات في درجات الحرارة وتكون ذروة الارتفاع في الحرارة يومي الجمعة والسبت، لافتة إلى أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة مما يعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت أن الحرارة تصل يومي الجمعة والسبت لـ 37 درجة وتعود للانخفاض بداية من يوم الأحد لتسجل 34 درجة.

وأوضحت أن أحد أهم الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تسيطر على الساعات الأولى من الصباح الباكر، مع وجود اعتدال في نشاط في حركة الرياح أثناء فترة الليل.