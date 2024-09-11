"السنباطي" تكرم أطفالا موهوبين وتنصبهم سفراء للمجلس القومي للطفولة والأمومة

كتب - أحمد جمعة

كرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة مجموعة من الأطفال المبدعين والمتميزين في مجالات متعددة، وذلك فى إطار فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان".

وهم لاعبة الشطرنج الطفلة نورسين عمرو عادل 9 سنوات، والطفلة فريدة سمير محمد والبالغة من العمر 14 عام المتميزة في مجال الكتابة والإذاعة، والطفل إياد محمود عياد أصغر عبقري في مصر والبالغ من العمر 6 سنوات، وذلك في إطار حرص المجلس على رعاية الأطفال الموهوبين والمبدعين وتنمية مهاراتهم لمواكبة مسارات التنمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور نور أسامة عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأسر الأطفال الموهوبين.

رحبت "السنباطي" بالمجموعة المتميزة من الأطفال وأسرهم معربة عن سعادتها بمواهبهم المتميزة والمتنوعة موجهة الشكر والتقدير إلى أسرهم والتي عملت على تنمية مواهبهم ودعمهم للوصول إلى هذا المستوى المتميز من الإبداع، ووصفتهم بالكنوز التي لا تقدر بثمن.

وخلال اللقاء نصبت الدكتورة سحر السنباطي الأطفال سفراء للمجلس القومي للطفولة والأمومة و للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي تراعاها السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، كما وجهت بضرورة مشاركتهم في كافة الفعاليات التي ينفذها المجلس.

وأكدت "السنباطي" على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يسعى إلى تمكين الطفل في العديد من المجالات وأن محور تنمية المواهب والإبداع هو جوهر التنمية وجزء أصيل للتنمية البشرية وبناء الإنسان.

وجدير بالذكر أن الطفلة نورسين عمرو حصلت المركز الثالث على العالم في لعبة الشطرنج عام 2024، كما حصلت على كاس مديرية التربية والتعليم بالغربية عامين على التوالي، وحصلت على المركز الأول في بطولة دوري المدارس بمحافظة الغربية عام 2024.

وحصلت الطفلة فريدة سمير على جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجال التأليف المسرحي، كما تم تكريمها عدة مرات لتميزها في الكتابة من وزارة التربية والتعليم، كما حصلت على جائزة المركز الأول بمسابقة أنا مصري والتي أقامتها محافظة الجيزة، كما تم تعينها مراسلة لمجلة علاء الدين.

وتميز الطفل إياد محمود عياد في مجالات المعلومات والخرائط الجغرافية وأعلام الدول وعواصمها حوال العالم، وحصل على عدة تكريمات لتميزه في مجال المعلومات العامة كما حصل على المركز الأول في مسابقة العباقرة بمدرسته.