ضوابط جديدة لعمرة المولد النبوي.. وما أسباب إلغاء التأشيرة الأونلاين؟

كتب- محمد نصار:

كشف وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، تفاصيل الضوابط الجديدة لعمرة المولد النبوي الشريف، موضحا أن معظمها يسهم في الضمانة المالية نتيجة لمخالفة بعض الشركات خلال الموسم الماضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه ترتب على المخالفات السابقة تعليمات بضرورة وجود ضمانات مالية بمبالغ ضخمة.

واستطرد أنه في السابق، كان المشرف على 135 معتمرا وتم تعديله ليكون على 50 فقط، بمعنى أن هناك مشرف في كل باص لتقديم خدمة للمعتمر.

وحول أسباب إلغاء التأشيرة الأونلاين، قال إن هناك شركات «اتاخدت بدون ذنب في الموضوع»، حيث إن التأشيرة الأونلاين كانت أسباب المشكلات كلها وأتاحت إمكانية السفر لأي جهة بخلاف الشركات مثل السماسرة والكيانات الوهمية.

وشدد على أن الشركات الواقعة تحت رقابة الدولة هي من تحملت تداعيات الموضوع، وأن إلغاء التأشيرة الأونلاين يصب في مصلحة المواطن، لأنه تم استغلالها بشكل خاطئ في مصر.

