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مستقبل وطن: بناء الإنسان المصري أولوية للحكومة الجديدة

08:57 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

حزب مستقبل وطـن

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كتب-عمرو صالح:

قال عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن خطاب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة وضع الأمن القومي والصحة والتعليم وخدمات المواطنين على رأس أولوياته.

وأوضح هلال في تصريحاته لمصراوي أن أولويات الحكومة الجديدة هي بناء الإنسان المصري من خلال غرس القيم والسلوكيات الإيجابية، إضافة إلى محاربة التضخم وضبط الأسعار بمختلف الأسواق والتي من شأنها أن تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين.

أضاف: نعلم جيدا أن الحكومة لديها الكثير من التحديات.. لكن علينا التضافر وبذل المزيد من الجهد للتغلب عليها.

وكانت الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأربعاء الماضى، وطبقا للمادة 146 من الدستور فإن مجلس النواب بعد أن يستمع إلى برنامج الحكومة سيقوم بإحالته إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم تقرير عنه يعرض على الجلسة العامة خلال 10 أيام لمناقشته

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