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خروج قطار عن القضبان.. وتوجيه عاجل من كامل الوزير - تفاصيل

08:48 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

خروج قطار عن القضبان

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كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا بشأن خروج البوجي الأمامي للعربة الثانية من أحد القطارات عن شريط السكة الحديد.

وقالت الهيئة، في بيانها، إنه أثناء مسير القطار رقم 657 تحيا مصر بخط "مطروح - محرم بك" بين محطتي "جلال والضبعة" حدث خروج البوجي الأمامي للعربة الثانية من القطار عن شريط السكة الحديد بدون حدوث أي إصابات.

وأضافت السكة الحديد، أنه نتج عن ذلك توقف خط "مطروح - محرم بك" وعلى الفور تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات والأوناش لرفع العربة والاستعداد بالسكة لاستعادة التشغيل المعتاد.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بدفع لجنة فنية لإعداد تقرير عاجل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك وسرعة الاستعداد بالسكة لتشغيل خط "مطروح - محرم بك" على وجه السرعة.

خروج قطار عن القضبان كامل الوزير سكك حديد مصر
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