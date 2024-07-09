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BBC

مدبولي: سداد 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية

05:26 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية سددت 25 بالمائة من مستحقات شركات البترول الأجنبية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، أن اختيار أعضاء الحكومة الجديدة تم بناء على رؤية وتقييمات وتنسيق بين جميع أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن معيار الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة كانت أهم معايير اختيار الوزراء الجدد.

وأكد رئيس الوزراء، أن الخبرة العملية كانت عاملا مهما في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستحقات شركات البترول الأجنبية مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي
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