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BBC

رئيس الوزراء: قطعنا شوطًا ضخمًا في بناء حجم هائل من الجامعات

09:22 م الإثنين 08 يوليو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب-عمرو صالح:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تم البدء في تطوير والاهتمام بجودة المحتوى التعليمي بخطوات كبيرة منذ فترة بتغيير وتحديث المحتوى التعليمي، مشددًا على أنه بدون وجود اهتمام بالمعلم كل ما يمكن فعله في التعليم لن يكون ناجح بالصورة التي نتمناها.

وأشار "مدبولي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أنه بالانتقال للحديث عن التعليم الجامعي، فإن الدولة المصرية قطعت شوطًا ضخمًا جدًا في بناء حجم هائل من الجامعات بالشراكة مع القطاع الخاصة وعدد كبير من المؤسسات الدولية، من خلال استحداث فكرة الجامعات الأهلية.

وتابع: "هذه الفكرة تبناه الرئيس كفكرة لتقديم محتوى تعليمي على مستوى أعلى يخاطب الطبقة المتوسطة، واستهداف جامعات دولية لتقديم محتوى تعليمي على أعلى متسوى"، بالإضافة إلى الاهتمام بالجامعات التكنولوجية وهو لتأهيل الطلاب للحصول على شهادات جامعية والتأهيل لسوق العمل.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الجامعات
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