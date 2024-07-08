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هل التصالح في المتناثرات يتيح توصيل المرافق؟.. طارق شكري يوضح

02:26 ص الإثنين 08 يوليو 2024

المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

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كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح على مباني المتناثرات القائمة والمستقرة والمأهولة يتيح توصيل المرافق لها.

وقال شكري خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، إنه بمجرد الحصول على استمارة 10 عقب التصالح على مباني المتناثرات يعني أن العقار أصبح مرخص، ويحق للمتصالح توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز.

أضاف، أن 39% من قيمة المخالفة تذهب إلى جهة الإدارة لتحسين المرافق ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن قانون التصالح مؤقت لإنهاء مرحلة من مشكلات المخالفات.

وأصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات بشأن تيسير التصالح في مخالفات البناء بشأن المباني القائمة التي يتعذر إزالتها، ومن ضمنها قبول التصالح على مباني المتناثرات القائمة والمستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها مع اشتراط قيام المواطن بتقديم إقرار منه بعدم ترتيب عند التصالح أي التزامات على الدولة بتوصيل مصادر المرافق لها.

التصالح في المتناثرات المهندس طارق شكري لجنة الإسكان مجلس النواب
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