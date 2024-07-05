محافظ الأقصر الجديد: أولوياتنا حل مشكلات المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة



كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر الجديد، عن تكليفه من القيادة السياسية بالتركيز على حل مشكلات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

في مداخلة هاتفية مع برنامج "عقار مصر"، أكد عمارة على التزامه بمواجهة التحديات التي تواجه المحافظة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعليم والصحة والسياحة، بالإضافة إلى استكمال مشروعات "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح المحافظ الجديد، أن رؤيته للأقصر تتمحور حول استكمال مسيرة التنمية والاستفادة القصوى من المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة. كما أكد على أهمية تطوير الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي لخلق فرص عمل للشباب وتحسين الوضع الاقتصادي.

واستنادًا إلى خبرته في إدارة المدن الجديدة، يطمح عمارة إلى تحويل الأقصر إلى مدينة عصرية متطورة، مشددًا على أهمية التعاون مع الكفاءات والخبراء لجذب المزيد من السياح من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى استكمال مشروعات الخدمات الأساسية في جميع أنحاء المحافظة، بدءًا من الصرف الصحي والمياه، ومرورًا بالزراعة والتموين والصحة والتعليم والطرق والنظافة، وصولًا إلى إطلاق مشاريع تنموية جديدة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.