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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

12:43 م الجمعة 05 يوليه 2024

مسجد عمرو بن العاص

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة الأخيرة لعام 1445 هجرية، من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة.

ويحضر صلاة الجمعة، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، وبعض قيادات وزارة الأوقاف، ضمن الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور مؤمن الخليجي أد أئمة وخطباء المسجد خطبة الجمعة حول "الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار"، "، ويتلو القرآن الشيخ عبدالناصر حرك.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

مسجد عمرو بن العاص وزير الأوقاف أسامة الأزهري صلاة الجمعة خطبة الجمعة
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