مخالفات البناء وطلبات التصالح.. اجتماع مهم بين وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء، فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة الجيزة التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

في بداية اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكل القطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة وضمان أمن وسلامة المواطنين خلال الإجازة.

ووجه اللواء هشام آمنة، بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى وجود متابعة يومية من القطاعات المعنية بالوزارة للتوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع اللحوم والمبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبتخفيضات كبيرة وجودة مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للتصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعمل دوريات على مدار اليوم لمنع أي حالات تعدٍ جديدة خلال إجازة العيد وإزالتها بالمهد.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد راشد، إنه أصدر قرارًا بالذبح بالمجان لجميع المواطنين بكل المجازر الحكومية بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والبالغ عددها 21 مجزرًا، مشيرًا إلى توجيه مديرية الطب البيطري بالتجهيز الكامل للمجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة مع الاهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.

كما قرر المحافظ، حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء مع جهاز السرفيس لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد والالتزام بتعريفات خطوط السير المحددة ومواجهة أي ممارسات خاطئة للسائقين أو أي استغلال للمواطنين.

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة للعام المالي الجاري 2023/2024 وخاصة تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة وتطوير المناطق غير المخططة والأسواق بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، حيث أكد وزير التنمية المحلية أهمية سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية والتي تمس حياة المواطنين بالمحافظة مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضرورة تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة على أفضل جودة ممكنة لتحقيق رضا المواطنين عنها والتعامل مع أي تقصير من الشركات المنفذة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكد اللواء أحمد راشد، خلال اللقاء، انتهاء عدد من الأحياء بالمحافظة من الخطة الاستثمارية حيث تتراوح نسب التنفيذ ما بين 75% إلى 100%، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من باقي المشروعات خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أنه غير مسموح بأي تقصير في إنهاء المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

وشدد اللواء أحمد راشد، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية؛ لمتابعة تنفيذ باقي المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال والمواصفات الفنية المحددة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وحرص وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، على التعرف من اللواء أحمد راشد، على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرى مركزي الصف وأطفيح والتي تتضمن أكثر من 1200 مشروع خلال المرحلة الأولى لدعم البنية التحتية بما يساهم في الارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين من أبناء القرى المستهدفة بالمحافظة وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الفترة الحالية شهدت التشغيل التجريبي للعديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها في مركزي أطفيح والصف ودخولها الخدمة الفعلية أمام المواطنين، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من فرق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة على أرض القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمتابعة مع فرق المحافظات والجهات المنفذة للمشروعات وبصفة خاصة مشروعات الإدارة المحلية من الأسواق والمواقف وغيرها.

وقال اللواء أحمد راشد، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت 924 مشروعًا لخدمة حوالي 850 ألف مواطن والتي تشمل محطات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس ومراكز صحية، لافتًا إلى الانتهاء بنسبة 100% من المشروعات في 7 قطاعات تنموية وخدمية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وشملت الانتهاء من 102 مشروع بقطاع التعليم و43 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة و11 مجمعًا حكوميًا بالقطاع الخدمي و11 مجمعًا زراعيًا متكاملًا بالقطاع الزراعي و33 مكتب بريد وتجهيزهم بالأثاث اللازم بالإضافة إلى 16 وحدة إسعاف و6 نقاط شرطية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى وصول نسب الإنجاز لأكثر من 90% بقطاع شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية حيث تم الانتهاء من 36 مشروعًا وجار إنجاز 6 مشروعات أخرى بالإضافة إلى الانتهاء من 22 مشروعًا للوحدات الصحية و8 منشآت بقطاع التضامن الاجتماعي، كما تم تنفيذ المشروعات المدرجة بقطاع الأسواق والمواقف الحضارية بنسب تتعدى 90% والتي سيكون لها أثرًا كبيرًا في التيسير على مواطني قرى حياة كريمة وتسهيل سبل المعيشة.

وتابع وزير التنمية المحلية، مع محافظ الجيزة، ملف منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وأكد اللواء هشام آمنة، استمرار جهود المحافظات في متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، مع استمرار عمل اللجان الفنية التي تم تشكيلها للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بالمراكز والمدن والأحياء لسرعة الانتهاء من عملية التصالح والتسهيل على المواطنين.

وقال محافظ الجيزة، إنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

واختتم وزير التنمية المحلية، الاجتماع بمتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات بالجيزة مع اللواء أحمد راشد في ظل المشروعات القومية التي تجرى على أرض المحافظة والاستمرار في تحسين مستوى النظافة بجميع الشوارع والميادين في أنحاء المحافظة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من رئيس الجمهورية بملف النظافة في جميع المحافظات ورفع كفاءة المنظومة بصورة مستمرة وبصفة خاصة في محافظة الجيزة والتي تشهد العديد من المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغا بملف النظافة والذي يأتي على رأس أولويات أجندة العمل اليومية والدفع بالمعدات اللازمة للمناطق الحيوية وذات الكثافات السكانية العالية لتحسين مستوى النظافة حيث يتم رفع 12 ألف طن مخلفات يوميًا، مشيرًا إلى وجود العديد من مشروعات البنية الأساسية ضمن منظومة المخلفات الصلبة والتي ستساهم تحسين مستوى النظافة بالمحافظة.