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تلاحم وطني.. "الأوقاف": الكنيسة الإنجيلية تشتري صكوك أضاحي بـ 170 ألف جنيه

08:02 م الأربعاء 05 يونيو 2024

الدكتور هشام عبد العزيز

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الكنيسة الإنجيلية أسهمت من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمبلغ 170 ألف جنيه في مشروع صكوك أضاحي لهذا العام 1445هــ اليوم الأربعاء 5 يونيه 2024م.

وبحسب بيان، وجه رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشكر للكنيسة الإنجيلية على هذه اللفتة الوطنية، مؤكدا أن المشروع هو مشروع وطني، حيث توزع لحوم الصكوك على الأسر الأولى بالرعاية دون تمييز.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن ذلك يأتي ضمن التلاحم الوطني والعمل الوطني المشترك.

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