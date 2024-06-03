نصائح مهمة بشأن "فيتامين د".. وتحذير رسمي من الإفراط في تناوله

كتب - أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية، إن فيتامين (د) مهم للغاية لجسم الإنسان لأنه بيساعد على تقوية العظام، وصحة الجهاز المناعي، وتسهيل امتصاص الكالسيوم والفوسفور.

ويعتبر فيتامين D أحد العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبناء عظام صحية والحفاظ عليها، وذلك لأن الجسم لا يمكنه امتصاص الكالسيوم إلا عند وجود فيتامين D.

كما ينظم فيتامين D أيضًا الكثير من الوظائف الأخرى في خلايا الجسم، وتدعم كذلك خصائصه المضادة للالتهابات وللأكسدة والواقية للأعصاب صحة الجهاز المناعي ووظائف العضلات ونشاط خلايا الدماغ.

لكن الهيئة شددت في منشور توعوي، الإثنين، على أن الإكثار من تناوله عن طريق المكملات الغذائية قد يسبب أضرارًا مثل: الغثيان، والقيء، والضعف، ومشاكل العظام والكلى.

وأشارت لضرورة الإستفاده من فيتامين د بالطرق الطبيعية، واستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام المكملات الغذائية.

وتتمثل الطرق الطبيعية للاستفادة من فيتامين د، في: التعرض المباشر للشمس في الأوقات الصحية، وتناول أطعمة مثل السلمون والتونة والزبادي، وشرب الحليب.

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، فإن كمية فيتامين D التي ينتجها الجلد تعتمدعلى العديد من العوامل، بما في ذلك الوقت من اليوم، والموسم، والمكان الذي تعيش فيه ولون صبغة بشرتك.

واعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ونمط حياتك، قد ينخفض إنتاج فيتامين D أو ينعدم تمامًا خلال أشهر الشتاء، ورغم أهمية المستحضر الواقي من الشمس، إلا أنه يمكن أن يقلل أيضًا من إنتاج فيتامين D، بحسب الموقع الطبي.