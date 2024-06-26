بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب

كتب-عمرو صالح:

قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله خلقنا فى الدنيا كى نفعل 3 أمور، أولها عبادة الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني، أن يزكى الإنسان نفسه ويرتقي لدرجة الإحسان، والأمر الثالث هو العمارة فى الأرض.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذه الأمور الثلاثة ترجمة عملية حرفية لآخر سورة الأنعام (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)، فالصلاة العبادة والنسك هو الذبح فى الحج والعمرة، ومحياى ومماتى لله رب العالمين، وده معناه إن كل شيئ يفعله عبادة حتى الأكل والشرب والعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة".

وتابع: "العلاقة بين الرجل والمرأة عليها أجر، مثلما قال لنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالصحابة قالوا إن هذه شهوة يا رسول مثل الأكل والشرب، قال لو وضعها في حرام كان عليه ذنب، وكذلك المصيف يمكن أن تذهب إليه تأخذ ثواب وأجر ويمكن أن تذهب إليه تأخذ سيئات".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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