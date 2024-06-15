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حالة الطقس غدا الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك

05:00 م السبت 15 يونيو 2024
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد الموافق أول أيام عيد الأضحى 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس غدا الأحد تشهد انكسار الموجة الحارة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن حالة الطقس غدا تتأثر بنشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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