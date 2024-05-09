كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض؟

كتب- أحمد جمعة:

قدمت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح لتقليل من خطر الإصابة بسرطان المبيض.

وتشمل تلك النصائح، بحسب الهيئة، ما يلي:

١- ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.

٢- وسائل منع الحمل: بعض وسائل منع الحمل الهرمونية، تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة ٢٠٪ ويجب الرجوع للطبيب لمعرفة الوسيلة المناسبة لكل سيدة.

٣- تجنب المواد المسرطنة: هناك العديد من المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب السرطان، خاصة في حالة وجود عوامل خطر أخرى للإصابة بالسرطان، مثل التاريخ العائلي أو الطفرة الجينية.

٤- الحمل والرضاعة الطبيعية: النساء اللاتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية أقل عُرضة للإصابة بسرطان المبيض

٥- تجنب التدخين والكحول.

ما هو سرطان المبيض؟

سرطان المِبيَض هو نمو للخلايا المتكونة في المِبيَضين، تتضاعف هذه الخلايا سريعًا ويمكن أن تغزو أنسجة الجسم السليمة وتدمرها.

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، عند بداية الإصابة بسرطان المبيض، قد لا تظهر أية أعراض ملحوظة، وحين تظهر الأعراض تُنسب عادةً إلى حالات مرضية أخرى أكثر شيوعًا.

وقد تشمل مؤشرات سرطان المبيض وأعراضه ما يلي:

- انتفاخ البطن أو التورُّم

- الشعور السريع بالشبع عند تناول الطعام.

- فقدان الوزن

- الشعور بالانزعاج في منطقة الحوض

- الإرهاق

- ألم الظهر

- تغيرات في وتيرة التغوط، كالإصابة بالإمساك

- الحاجة المتكررة للتبول