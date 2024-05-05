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بالفيديو.. هل يجوز الحب قبل الخطوبة؟.. أمينة الفتوى تجيب

05:37 م الأحد 05 مايو 2024

الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصر

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أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال حول حكم الحب قبل الخطوبة؟.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "مسموح أو غير مسموح، هذا يدخل فى الحلال أو الحرام، وهذه هى الأحكام التكلفية، وهذه ترتبط بالحكم على أفعال وتصرفات المكلفين".

وأضاف: "الحب ميل قلبى داخل الشخص، لا يوصف فى ذاته على إنه فعل، وبالتالى لا يوصف بحلال أو حرام، لكن لو الحب جعل الإنسان يعمل تصرفات أو أفعال أو مخالفات فهنا نقول عليه تصرف أو فعل وبالتالى نقول عليه حلال أو حرام".

وتابع: "لو شاب اعجب بفتاة أول حاجة عملها إنه راح يخطبها ده يجوز، لكن لو فى حب وفيه ميل للشهوات أو التجاوزات فهذا ممنوع".

الدكتورة هند حمام دار الإفتاء المصرية حكم الحب قبل الخطوبة برنامج حواء
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