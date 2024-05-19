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هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب

06:51 م الأحد 19 مايو 2024

الدكتورة زينب السعيد

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أجابت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى فتحية، بشأن: "إنها تعمل جمعيات وتدخر الفلوس في البنك فهل يجوز الذهاب للعمرة بأموال من البنك؟".

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "جائز إنها تدخر أموالها فى جمعيات أو إنها تدخرها فى البنك لتستثمرها وتنميها بفوائد أيضا فلا مانع فى الذهاب بهذه الأموال لأداء العمرة".

وأوضحت: "فوائد البنوك يجوز استخدامها فيما أراد الإنسان ولا حرمة فيها، وعليه يمكن لأى شخص أن يحج أو يعتمر منها".

زينب السعيد دار الإفتاء المصرية برنامج حواء العمرة الحج هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك
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