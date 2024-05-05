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بالفيديو.. أمينة الفتوى: الحب الصادق بين الزوجين عطاء بلا مقابل

05:43 م الأحد 05 مايو 2024

الدكتورة هند حمام

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أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال حول كيف يكون الحب الصادق بين الزوجين؟.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الحب بين الزوجين له صفات وأحوال متعددة، والعلماء قالوا عن الحب الصادق بين الزوجين هو عطاء بلا مقابل، لا ينتظر أى طرف من الطرفين المقابل مما يحبه، على ما يقدمه له".

وأضافت: "فالحب الصادق بين الزوجين، هو نادر لكنه موجود، والعلاقة بين الزوجين مغلفة بأطر جميلة جدا وهى المودة والرحمة والشرع الشريف عبر عنها بقوله سبحانه وتعالى (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ)".

وتابعت: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعبر عن حبه للسيدة خديجة بقوله: إني رزقت حبها".

الدكتورة هند حمام برنامج حواء دار الإفتاء المصرية الحب الصادق بين الزوجين
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