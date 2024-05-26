"الزراعة" تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف - "تفاصيل"

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية والقيادية "مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة"، التابعة للوزير مباشرة، وتضمن فاعلية الأداء المؤسسي ومنع الفساد وحماية أموال الدولة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

وأوضحت الوزارة المهارات المطلوبة للراغبين في التقديم لشغل الوظائف وهي كالتالي:

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- الإلمام التام بكافة اللوائح والقوانين والإجراءات داخل الوزارة.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- أن يكون حاصلُا على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفْ على الأقل خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة.

- ألا يكون وقع عليه جزء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على 3 أيام خلال السنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة.

- ألا يكون سبق إدانته في محاكمة تأديبية أو جنائية طوال مدة عمله.

- أن يتمتع بخبرة فنية تخصصية بأحد المجالات المطلوبة ومراجعتها لمدة 5 سنوات على الأقل.

- يعد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات وتقديم مقترحات تطوير العمل.

- يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

- التحديث الدوري لسجل الأداء وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

وحددت الوزارة عددًا من المستندات المطلوب توافرها عند التقديم لـ فرصة الوظائف الخالية، موضحة أن تلك الأوراق تتضمن ما يلي:

- أصل + 7 صور تتضمن (طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية – صورة البطاقة الشخصية – 8 صور شخصية – بيان أبرز الإنجازات معتمد – بيان بالمقترحات + ملف يتم سحبه من مكان التقديم واستكمال بياناته).

بخصوص طريقة التقديم لشغل فرصة الوظائف الخالية، نوهت الوزارة أنها تُسلم باليد في إدارة التعبئة والاختيار، مبنى استصلاح الأراضى الدور الحادى عشر بالجهات، الكائن في 1 ش نادى الصيد – الدقى – الجيزة.

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