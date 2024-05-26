هل سيتم تحريك أسعار الأدوية الفترة المقبلة؟.. هيئة الدواء توضح

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن الفترة الماضية شهدت العديد من العقبات التي واجهت صناعة الدواء في مصر وتم بحث كل المعوقات لهذه الصناعة وتم عقد العديد من الاجتماعات.

وأوضح "رجائي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في بداية العام كان هناك عقبات أمام شركات ومصانع الأدوية بسبب عدم القدرة على تدبير الدولار، منوهًا بأن معدلات الإنتاج والتوافر في الأدوية تعود تدريجيًا لطبيعتها.

وأشار إلى أن الحد الأدنى من الإنتاج لا يعني توقف للإنتاج، والأدوية تعود لمستوياتها الطبيعية بشأن الإنتاج والتصنيع بعد الإفراج عن الخامات وتدبير العملة، مؤكدًا أن تدبير العملة كان مؤثر على جزئية الاستيراد وبعد تدبير العملة تم الإفراج عن الخامات وعادت المصانع للإنتاج التي كانت عليه تدريجيًا، موضحًا أن تدبير العملة أثر على عملية استيراد الأدوية.

وأضاف أنه تم اعتماد رفع أسعار الأدوية وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك، مشددًا على أن منظومة مراجعة الأسعار درست كل الطلبات التي تقدمت بها الشركات، ونسب ارتفاع الأسعار يختلف من منتج دوائي أو مستحضر لأخر من خلال ضوابط من أجل الوصول للسعر العادل.