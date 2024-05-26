عمرو أديب يعلق على تصريحات الرئيس السيسي حول أزمة الكهرباء

كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس السيسي، أمس السبت، بشأن أزمة تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن حديث الرئيس دليلا على شعوره بانزعاج المواطن من قطع الكهرباء.

وأكد "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على "إم بي سي مصر، أن الجديد في الأمر هو تحدث شخصية بمثل وضوح ومباشرة الرئيس، الذي وجه المسئولين إلى التواصل مع الشعب وشرح الوضع لهم.

وقال: "هنفضل كل مرة نستنى الريس يطلع يكلم ويشرح للناس.. الريس النهاردة قال الاختيارات الموجودة يا يزود الأسعار يا يقطع التيار"، متسائلا: أين الأحزاب من طرح أفكار لهذا الأمر؟".

وأضاف: "النور لما بيتقطع الناس بتغضب، قطع النور مش بيتنسي"، مشددا على أهمية أن يشرح المسئولين الوضع للمواطنين كما وجه الرئيس السيسي.

وطرح مقدم "الحكاية" تساؤلات حول مدة استمرار الأزمة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في توافر الموارد، مشددًا على أهمية التواصل مع الشعب وشرح القضايا العامة بشكل يتوافق مع توجيهات الرئيس.