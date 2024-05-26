تعرف على موعد انتهاء معرض الزهور 2024

كتب- عمرو صالح:

أعلن قطاع الإرشاد الزراعي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موعد انتهاء معرض الزهور 2024 رسميًا.

وقال المستشار أحمد إبراهيم، إن موعد انتهاء معرض الزهور 2024، سيكون عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديدًا 19 يونيو المقبل 2024.

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت أن المعرض يضم أكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، لافتا إلى أن المعرض يشهد مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني موضحا أن سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات وأسعار الزرع تبدأ من 20 جنيهً و ساعات العمل من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

ويشار أن النسخة الحالية لمعرض زهور الربيع 2024، هي النسخة رقم 91، حيث يعتبر هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا، كما أنه يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

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