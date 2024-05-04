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رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

10:59 ص السبت 04 مايو 2024

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:


بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.


وجاء في نص برقية التهنئة: "بمشاعر يملؤها الود والتقدير، يسعدني أن أتوجه بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع المسيحيين بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، راجين المولى العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام".


وتابع رئيس مجلس النواب: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المجيدة، لنؤكد تقديرنا الكبير لجهودٍكم في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين".


واختتم المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب برقية التهنئة، قائلًا: أدام الله بلادنا الغالية ساحة للتآخي والسلام والأمان.


المستشار حنفي جبالي البابا تواضروس عيد القيامة المجيد
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