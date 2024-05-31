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المفتي: عدم توثيق الأرملة زواجها الجديد لأخذ معاش زوجها المتوفي حرام شرعا

02:07 م الجمعة 31 مايو 2024

الدكتور شوقي علام

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كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن عدم توثيق الأرملة زواجها الجديد لغرض الحصول على معاش الزوج المتوفَّى تحايل على القانون؛ وذلك لأنها تأخذ مالًا حرامًا لا يحل أخذه، وغير قانوني، بل يعتبر عملًا محرمًا.

وأوضح المفتي، أن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر ما تقوم به الأرملة أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه ليس من حقها، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية لا تنصح بالزواج العرفي بل تنصح بالتوثيق الرسمي للزواج وأن يستوفيَ أركانه وشروطه ومتطلباته.

جاء ذلك خلال حوار مفتي الجمهورية في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية توثيق الأرملة زواجها الجديد الحصول على معاش الزوج المتوفَّى
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