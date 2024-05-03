التموين: ضبط 19 ألف طن دقيق مدعم و50 طن سكر بالجيزة



كتب- محمد سامي:

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملاتها بالأسواق على كافة الأنشطة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وشنت مديرية التموين بالجيزة، برئاسة هالة غريب مديرة المديرية، حملات على منافذ المحافظة بالاشتراك مع مديري الإدارات الداخليه والخارجية.

وتمكنت من ضبط 18 ألف و800 طن دقيق تجميع لدى المخابز البلدية لبيعه في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها، كما تم تحرير محاضر جنح مابين تصرف وتجميع بكمية قدرها 2736 أسطوانه منزلي زنة 12.5 كيلو جرام.

كما ⁠تم ضبط 415 بطاقة تموينية تجميع لدى مخابز بلدية وتم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين، كما تم ضبط 50 طن سكر تمويني وتحرير محضر جنح تصرف في الكمية.