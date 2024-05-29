كان مجمع قمامة.. صورة ترصد تطوير شارع الثلاثيني في الطالبية بـ"الجيزة"

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت محافظة الجيزة، صورة ترصد تطوير شارع الثلاثيني الجديد بحي الطالبية، مضيفة:"صورة بدون تعليق، شارع الثلاثيني الجديد بحي الطالبية قبل وبعد".

وأنهت محافظة الجيزة، منذ أيام قليلة، بالتعاون مع حي الطالبية، أعمال رصف ورفع كفاءة شارع الثلاثيني الجديد، وهو الطريق الموازي والبديل لشارع ترسا بحي الطالبية، مشيرة إلى أن الشارع كان مليئًا بالرتش ومخلفات البناء وتحول إلى محور مروري جديد بعد التعديلات.

وتواصل "الجيزة"، مشروعات التطوير في مُختلف مناطق المحافظة، ومنها وضع الطبقة السطحية للأسفلت بطريق الطرفاية والطبقة الرابطة بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة بمركز البدرشين، والطبقة السطحية بشارع محمد متولي الشعراوي بمدينة الحوامدية، ورصف وتطوير طريق المريوطية بدءا من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة.

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