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أمينة الفتوى: يجوز تناول أدوية لتأخير الدورة الشهرية في الحج -(فيديو)

06:33 م الإثنين 27 مايو 2024

الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصر

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كتبت- داليا الظنيني:
أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال سيدة حول: "هل يجوز للمرأة أخذ دواء تأخير الدورة الشهرية لتتم الحج؟".

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "يجوز للمرأة أداء مناسك الحج، إلا الطواف فيه اختلاف، لكن بعض السيدات عاوزين يأدوا العبادة بعيدًا عن قلق الدورة الشهرية".

وأضافات: "الفقهاء اتفقوا إنه يجوز أن تتناول المرأة أي دواء يقدم أو يأخر أو يمنع الدورة الشهرية، لأداء عبادة معينة مثل الصيام أو الحج، لكن بشرط ألا يؤدى هذا الدواء أى ضرر لها على المدى القصير أو الطويل، وبالتالى لابد أن الأمر تحت إشراف طبيب مختص، بلاش تأخد دواء حد جربه أو تسأل عنه فى الصيدلية".

تأخير الدورة الحج مناسك الحج هند حمام
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