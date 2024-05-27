الحكومة: تشغيل أحد مصانع إنتاج التكييفات المركزية بنهاية 2025

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعقد أسبوعيًا بشكل ثابت اجتماعا مع المجالس التصديرية وغرف الصناعات المختلفة، ويتم العمل معهم على زيادة الإنتاج والصادرات؛ لتقليل الفاتورة الاستيرادية.



وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقب جولته التفقدية بالإسكندرية: كان عندنا لقاء امبارح مع واحدة من أكبر الشركات الأجنبية اللي تم افتتاحها في مصر وشرفنا الرئيس السيسي بافتتاحها، وتحدثنا معهم أنه على نهاية عام 2025، سيبدأون تشغيل واحد من أكبر المصانع لصناعة التكييفات المركزية الضخمة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء: أن التكييفات المركزية الضخمة تشغل مستشفيات ومنشآت تجارية، وفاتورتها الإستيرادية كبيرة جدًا.