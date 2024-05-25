"الطرق والكباري" تخصص أرقامًا لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، تلقيها شكاوى وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم 19487 وعلى رقم 01207255273 وخدمة الواتس أب على رقم 01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات (إلقاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الإرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل وأعمدة الإنارة - سرقة الأسوار المعدنية للكباري - أخرى).