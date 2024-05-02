حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": رياح وشبورة بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، إنه حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

ويرصد "مصراوي"، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الخميس 2 مايو 2024 والجمعة 3 مايو 2024

توقعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الخميس 2 مايو 2024 والجمعة 3 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

وأفادت "الهيئة"، أن طقس الخميس 2 مايو 2024 والجمعة 3 مايو 2024، يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس السبت 4 مايو 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس السبت 4 مايو 2024، تشهد نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 5 مايو 2024

أضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الأحد 5 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الإثنين 6 مايو 2024 والثلاثاء 7 مايو 2024

أوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الإثنين 6 مايو 2024 والثلاثاء 7 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب

أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام