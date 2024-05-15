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نجيب ساويرس ينشر صورة مع إمام عاشور لاعب الأهلي ويعلق

12:56 م الأربعاء 15 مايو 2024

نجيب ساويرس و إمام عاشور

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كتب- محمد فتحي:

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، صورة مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

وعلق نجيب ساويرس على الصورة عبر موقع التغريدات القصيرة "X" قائلا: "الأهلي حديد".

يذكر أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وعد جماهير النادي ببذل كل الجهد للفوز باللقب الإفريقي، قبل مواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال إمام في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "أنا نفسي من زمان ألعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أو أحصل على أفريقيا، وأنا أول واحد هعمل كل حاجة عشان نفوز البطولة، يمكن في لاعبين كثيرة حصلوا على اللقب، لكنها أول بطولة لي، وستكون مختلفة بالنسبة لي".

إمام عاشور نجيب ساويرس الأهلي
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