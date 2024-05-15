رغم إعلان الحكومة تخفيضات 30%.. طلب إحاطة بشأن استمرار ارتفاع أسعار السلع

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرَي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، الدواجن، والبيض، وعدد من السلع الأخرى، على الرغم من إعلان الحكومة تخفيضًا في الأسعار يصل إلى 30%.

وأشار النائب إلى أن الفترة الأخيرة أعلنت الحكومة عن حدوث انخفاض في أسعار السلع يصل نسبته إلى 30%، بالتزامن مع توافر العملة الصعبة والإفراج الجمركي عن العديد من البضائع التي كانت مكدسة في الموانئ.

وأوضح زين الدين أنه رغم تلك التصريحات الحكومية، فإن أسعار الدواجن على سبيل المثال لم تنخفض سوى 10% فقط عن الأسعار التي كان قد وصل إليها سعر الكيلو وهو نحو 105 جنيهات، حيث يصل سعر الكيلو الآن إلى نحو 95 جنيهًا.

وتابع النائب: كذلك سعر طبق بيض المائدة، فلم ينخفض إلا بنحو لا يتجاوز 10% من الأسعار المبالغ فيها التي كان قد وصل إليها.

وأكد محمد زين الدين أن أغلب السلع الغذائية، ومنها الأسماك، لم تشهد الانخفاض الذي أعلنته الحكومة، على الرغم من استقرار سعر صرف العملة الأجنبية بل انخفاضه بشكل تدريجي، بالإضافة إلى حرص الحكومة على الإفراج عن الأعلاف، اللازمة لمزارع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تفعيل دور كل الأجهزة الرقابية في مواجهة جشع بعض التجار، وإحكام السيطرة على الأسواق.