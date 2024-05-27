"كفاية إجرام".. ساويرس يعلق على مجزرة رفح

كتب - أحمد جمعة:

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال جراء استهداف خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا شمالي غرب رفح، ما أسفر عن سقوط 35 شهيدًا وعشرات المصابين.

وقال ساويرس عبر حسابه على موقع إكس: "كفاية إجرام.. ما ذنب الأبرياء… قتل وحرق الأبرياء في رفح.. يا رب تدخل أنت فلقد عجز البشر .. وماتت الإنسانية".

وقال الدفاع المدني بغزة، إن هناك الكثير من حالات البتر والحروق الشديدة والضحايا من النساء والأطفال إثر الاستهداف الإسرائيلي.

كانت حركة "حماس"، قالت إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة بحق النازحين غرب مدينة رفح في تحد وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية.

وجاء الهجوم بعد يومين فقط من قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وهو قرار يهدف إلى حماية المدنيين ومنع حدوث إبادة جماعية.



