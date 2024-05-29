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قاعة زياد بكير تستضيف زهور راميا مولوي

02:01 ص الأربعاء 29 مايو 2024
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    قاعة زياد بكير تستضيف زهور راميا مولوي
  • عرض 2 صورة
    قاعة زياد بكير تستضيف زهور راميا مولوي

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كتب- محمد شاكر:
تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا معرض الفنانة السورية راميا مولوي الذى يحمل عنوان "جورى" ويفتتح فى السادسة والنصف مساء الأربعاء 29 مايو ويستمر حتى الثلاثاء 4 يونيو.

يضم المعرض 48 لوحة منفذة بالألوان الزيتية والأكريليك وغيرها، وتتناول أنواع الزهور المختلفة بألوانها الزاهية خاصة الورد الجوري من خلال أساليب وأفكار متعددة.

يشار إلي أن راميا مولوي فنانة تشكيلية سورية ولدت عام 1981، تتلمذت علي يد عدد من كبار أساتذة الفن التشكيلي أبرزههم الفنان محمد الأزهري ووجيه يسي، شاركت في الكثير من المعارض وورش العمل والملتقيات ونالت العديد من الجوائز وشهادات التقدير منها الملتقي الدولي للفنون والحرف الشعبية والتراثية، ملتقي بصمات السادس عشر وملتقى كيميت الدولي بأسوان.

زهور راميا مولوي قاعة زياد بكير راميا مولوي
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