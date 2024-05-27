"أناشد المسؤولين".. ساويرس: سأتكفل بعلاج المصابين الفلسطينيين

كتب - أحمد جمعة:

ناشد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، السماح بإدخال المصابين الفلسطينيين إلى مصر، مؤكدًا تكفله بتكلفة علاجهم في المستشفيات المصرية.

وقال ساويرس عبر حسابه على موقع "إكس"، اليوم الإثنين: "أناشد المسؤولين في مصر بالسماح بدخول المصابين (الفلسطينيين) لمصر، و سأتكفل أنا بمصاريف العلاج.. برجاء الاستجابة ولكم خالص الامتنان ونص الثواب".

وجاءت تدوينة "ساويرس" ردًا على تعليق لأحد متابعيه طالبه بالتدخل للمساعدة في خروج أهل غزة المصابين للعلاج في مصر.

اناشد المسؤلين في مصر بالسماح بدخول المصابين لمصر و سأتكفل انا بمصاريف العلاج برجاء الإستجابة و لكم خالص الإمتنان و نص الثواب .. https://t.co/x05DuCQSY1 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 27, 2024

وسبق أن علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال جراء استهداف خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا شمالي غرب رفح، ما أسفر عن سقوط 35 شهيدًا وعشرات المصابين.

وقال ساويرس عبر حسابه على موقع إكس: "كفاية إجرام.. ما ذنب الأبرياء… قتل وحرق الأبرياء في رفح.. يا رب تدخل أنت فلقد عجز البشر .. وماتت الإنسانية".

واستقبلت مصر قرابة 5500 مصاب وجريح من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية منذ اندلاع الحرب بالسابع من أكتوبر الماضي.

لكن حركة دخول المصابين توقفت جراء سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أعاق استمرار دخول الجرحى إلى مصر.

ونددت مصر باحتلال القوات الإسرائيلية للمعبر من الجانب الفلسطيني، واعتبرته بأنه يأتي ضمن سلسلة تعميق "الكارثة الإنسانية والصحية" بقطاع غزة، مشددة على رفض التعاون مع إسرائيل فيما يخص المعبر الذي هو بالأساس "مصري-فلسطيني".