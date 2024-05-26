زاهي حواس لـ عمرو أديب: هبعتلك هرم صغير لو الزمالك فاز بسوبر إفريقيا

كتب- حسن مرسي:

قدم الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصري، التهنئة للنادي الأهلي فوزه بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، واصفًا الفوز بأنه مصدر بهجة للشعب المصري

أكد "حواس" في لقاءه ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فريق قوي، مشيرًا إلى أنه في حالة لعب فريق الزمالك أمام فرقة أجنبية فسوف يشجعه بنفس الروح التي يشجع بها ناديه الأهلي.

وألقى حواس بمزحةٍ تجاه الإعلامي عمرو أديب، المعروف بتشجيعه للزمالك، قائلا: "هبعتلك هرم صغير يا عمرو لو الزمالك فاز على الأهلي في السوبر الإفريقي، وهكتب التهنئة على صفحتي الشخصية".

وتابع مازحًا أن الفراعنة كانوا يشجعون الأهلي، مضيفًا: "قدماء المصريين كانوا أهلاوية وباني الهرم الأكبر كان أحد مشجعي الأهلي، مستشهدًا بذلك على سبيل المزاح بما سجلته البرديات والنقوش الفرعونية القديمة.