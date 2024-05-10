حدث في 8 ساعات| ميكنة منظومة المواليد والوفيات.. والأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، وزير التنمية المحلية يعلن بدء تشكيل لجان محلية للمناطق الساحلية بالمحافظات مرصد الأزهر: 60% انخفاضا في العمليات الإرهابية بإفريقيا خلال أبريل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الزراعة" تواصل تلقي طلبات الراغبين في المشاركة بالنسخة ٩١ لمعرض زهور الربيع

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمعرض زهور الربيع المقرر إقامته خلال النصف الثاني مايو الجاري.

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وزير التنمية المحلية: بدء تشكيل لجان محلية للمناطق الساحلية بالمحافظات

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارتين؛ لمناقشة آليات التنسيق.

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التشغيل الأربعاء.. مزايا 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو – صور

أعلنت وزارة النقل، بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات "التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، صباح الأربعاء المقبل، للجزء الثالث من المترو.

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مرصد الأزهر: 60% انخفاضا في العمليات الإرهابية بإفريقيا خلال أبريل

واصلت وحدة الرصد باللغات الإفريقية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف متابعتها لجرائم التنظيمات الإرهابية في إفريقيا، وبالتحديد منطقة غرب القارة.

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المفتي: مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمة الإرث دون رضا الباقين حرام شرعا

تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى حجَّاج بيت الله الحرام المصريين وغير المصريين الذين مَنَّ الله عليهم وأكرمهم بالتوفيق للسفر للأراضي المقدسة.

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وزيرة البيئة: مدينة المخلفات بالعاشر من رمضان ستكون نموذجًا للتعاون مع القطاع الخاص

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة نظمت من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، الجلسة التشاورية الأولى تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة".

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لـ "العام والخاص".. سن وشروط الحصول على المعاش المبكر 2024

يرغب البعض من موظفي القطاعين العام والخاص في إنهاء خدمة عملهم و الخروج للمعاش المبكر للتفرغ للأمور الحياتية أو الهجرة أو السفر، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن سن الحصول على المعاش المبكر 2024.

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وزير الصحة: ميكنة منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات بنسبة 100%

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أنه جرت ميكنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية، وجاري العمل على ربط الملف الصحي لكل مريض عن طريق الرقم القومي.

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وزير الزراعة يؤكد دعم مصر لجهود دول القارة والاتحاد الإفريقي في قطاع الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، دعم مصر لجهود دول القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي في قطاع الزراعة لما له من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، في ظل ما يشهده العالم.

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الحرارة الآن بالقاهرة 33.. "الأرصاد": فرص لسقوط الأمطار بهذه المناطق

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تأثر حالة الطقس خلال الوقت الحالي بغيوم وفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرين تكون خفيفة الشدة.

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