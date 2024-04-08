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BBC

أمطار وانخفاض بالحرارة خلال ساعات.. "الأرصاد": استمرار اضطراب الطقس

05:06 م الإثنين 08 أبريل 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط يصاحبه كتل هوائية باردة نسبيًا؛ تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وقالت "الأرصاد"، إن نشاط الرياح يستمر على معظم الأنحاء؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وتساقط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا وتتجه نحو شرق البلاد "سيناء ومدن القناة والسواحل الشرقية".

وأوضحت "الهيئة"، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تقدم السحب الرعدية إلى غرب ووسط الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

وأشارت "الهيئة"، إلى تأثر طقس الساعات القادمة، بنشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار درجات الحرارة منخفض جوي السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

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